Agência Gov.

A partir desta segunda-feira (19/5) estreia um Canal Gov renovado – da identidade visual a uma grade de programação repleta de estreias. Mudanças para aproximar o governo da sociedade com muito jornalismo e informação de qualidade.

Uma das novidades é a criação de uma faixa diária dedicada a programas produzidos por diferentes órgãos governamentais como Advocacia-Geral da União (AGU), Sebrae, Escola Nacional de Administração Pública (Enap), ministérios da Cultura, Educação, Saúde, Integração e Desenvolvimento Regional, entre outros.

São séries, documentários, programas de entrevistas e videocasts para informar o público e ajudar a população a acessar os serviços oferecidos pelo governo.

Tem espaço também para a história de beneficiários e os bastidores das diversas políticas públicas do país nas matérias exclusivas do jornalismo do Canal Gov. Já os boletins atualizam o cidadão com informações ao longo do dia.

A programação ainda tem transmissões ao vivo, sem cortes, dos principais eventos do Governo Federal. Mas se não for possível acompanhar no momento, as reprises do Gov Destaque garantem o acesso à informação ao longo da programação.

Informação também nos intervalos com previsão do tempo, status de entregas de obras públicas e investimentos federais, além de pronunciamentos de autoridades federais e reportagens jornalísticas. A noite termina com uma reflexão sobre a atualidade brasileira que, por meio de séries documentais, propõe diferentes olhares sobre o Brasil.

“A prestação de serviços ao governo federal está prevista entre as atribuições legais da EBC. Estamos continuamente melhorando a qualidade dos nossos produtos para tornar a comunicação governamental mais transparente. E estratégica, como fonte de informação confiável para a população que mais precisa acessar as políticas públicas”, afirma o diretor-presidente da EBC, Jean Lima.

As transmissões ao vivo dos principais eventos da Presidência da República e dos ministérios continuam sendo o grande destaque da programação. Já os programas jornalísticos – Brasil em Dia, Gov Notícias (boletim que substitui o Gov Informa) e Semana Gov – ganham novos cenários e identidade visual, além de conteúdos com ênfase no cidadão e nas políticas públicas. A faixa conta ainda com atrações consolidadas como o Bom dia, Ministro e a transmissão em vídeo do tradicional programa de rádio A Voz do Brasil, que celebra 90 anos em 2025.

O superintendente de Serviços de Comunicação da EBC, Juan Pessôa, destaca que, juntamente com a Rádio Gov e Agência Gov, a EBC consolida uma rede de comunicação oficial de serviços, políticas públicas e atos do governo federal. “Oferecemos à sociedade informações verdadeiras e de qualidade, dando transparência às ações governamentais com foco nos serviços e políticas públicas, informando os beneficiários e reforçando o combate à desinformação e às fake news”, ressalta.

Confira a apresentação completa da nova grade de programas e horários

Gov Destaque

Resumo dos principais eventos oficiais, ao vivo ou gravados, do Governo Federal.

• Exibição: segunda a sexta, 7h, 11h, 15h45 e 20h.

• Reprise: sábado e domingo, 7h, 13h e 16h.

Brasil em Dia

Jornal com informações atualizadas sobre as principais atividades do Governo Federal.

• Exibição ao vivo: segunda a sexta, 9h30

Gov Notícias

Boletim com atualizações sobre novidades das políticas públicas federais.

• Exibição ao vivo: segunda a sexta

• Gov Notícias 1, 12h

• Gov Notícias 2, 15h30

• Gov Notícias 3, 17h

Semana Gov

Boletim com os destaques da semana do Governo Federal.

• Exibição ao vivo: sexta, 17h.

• Reprise: sexta, 23h, sábado e domingo, 12h, 15h, 17h15 e 22h30.

A Voz do Brasil

Programa de rádio mais antigo do Brasil que é exibido em seu formato televisivo ao vivo no mesmo horário da transmissão radiofônica.

Exibição ao vivo: segunda a sexta, 19h.

Reprise: terça a sexta, 6h, 21h e 0h.

Bom Dia Ministro | Bom Dia, Ministra

Rádios de todo o país conversam ao vivo com ministros e ministras sobre os assuntos mais importantes relacionados a cada pasta.

Exibição ao vivo: preferencialmente de terça e quinta, 8h. Em dias alternativos, conforme a disponibilidade e necessidade dos ministérios.

Reprise: às 8h dos dias em que não há entrevista ao vivo; segunda a sexta, 14h e 17h45; sábado e domingo, 6h.

Recortes de A Voz do Brasil e do Bom Dia Ministro/a

Entrevistas na íntegra e destaques da participação dos convidados, além de reportagens jornalísticas.

Exibição: ao longo da programação

Exibições aos longo da programação

ComunicaBR : dados atualizados de programas e ações de cada cidade brasileira.

: dados atualizados de programas e ações de cada cidade brasileira. Informe Serviços : prazos para inscrições, cadastramentos, cursos e editais relacionados a políticas públicas federais.

: prazos para inscrições, cadastramentos, cursos e editais relacionados a políticas públicas federais. Previsão do Tempo : informações sobre o clima nas cidades brasileiras.

: informações sobre o clima nas cidades brasileiras. Citação : citações de autoridades e de publicações oficiais.

: citações de autoridades e de publicações oficiais. Diariamente, nos intervalos dos programas.

Educação Antirracista em Diálogo

Programa de entrevistas realizado pelo Canal Educação que aborda a implementação das relações étnico-raciais nos currículos escolares brasileiros.

Exibição: segunda, 18h30; Reprise: segunda, 21h30; terça, 1h, 6h30, 10h e 13h30; sábado, 18h; domingo, 10h e 23h30.

E mais

Farol

• Programa da Advocacia-Geral da União voltado para explicar como a AGU atua para garantir o acesso da população às políticas públicas federais.

• Exibição: terça, 18h30; Reprise: terça, 21h30; quarta, 1h, 6h30, 10h e 13h30; sábado, 11h; domingo, 1h e 19h30.

Conta a Virada

• Brasileiras e brasileiros de todos os cantos do país compartilham histórias de sucesso no empreendedorismo nas mais variadas áreas econômicas, com destaque para dicas e orientações técnicas do Sebrae.

• Exibição: quinta, 18h30; Reprise: quinta, 21h30; sexta, 1h, 6h30, 10h e 13h30; sábado, 19h; domingo, 10h30; segunda, 0h30.

Cine Gov

• Produções de órgãos do Governo Federal que se aprofundam nas políticas públicas e nos efeitos para a população.

• Exibição: sexta, 18h30; Reprise: sexta, 21h30; sábado, 1h e 20h; domingo, 11h30; segunda, 1h30, 6h30, 10h e 13h30.

10 Minutinhos d’Agente

• Videocast do Ministério da Saúde dedicado a temas da saúde pública brasileira, com foco na atuação de agentes de saúde de todo o Brasil.

• Exibição: quarta, 19h30; Reprise: quinta, 0h30, 9h e 12h30; sábado, 10h e 23h30; domingo, 18h.

Diálogos da Integração

Videocast do Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional que destaca as contribuições do MIDR para o desenvolvimento, a sustentabilidade e a inclusão.

Exibição: terça, 19h30; Reprise: quarta, 0h30, 9h e 12h30; sábado, 11h30; domingo, 1h30 e 20h.

Podcast do MinC

Programa de entrevistas que convida representantes das entidades vinculadas ao Ministério da Cultura para abordar como é o dia a dia de trabalho em cada uma delas.

Exibição: segunda, 19h30; Reprise: terça, 0h30, 9h e 12h30; sábado, 10h30; domingo, 19h.

Me Conta, Brasil

Programa da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República (Secom/ PR) que entrevista especialistas sobre programas do Governo Federal. O objetivo é explicar como a população pode se beneficiar dessas ações.

Exibição: quinta, 19h30; Reprise: sexta, 0h30, 9h e 12h30; sábado, 18h30.

Papo Geológico

Videocast produzido pelo Serviço Geológico do Brasil (SGB) que aborda temas sobre geociências. O objetivo é divulgar curiosidades, apresentar resultados de pesquisas e promover o conhecimento geocientífico.

• Exibição: sexta, 19h30; Reprise: sábado, 0h30 e 19h30; domingo, 11h; segunda, 1h, 9h e 12h30.

Voz da Pele 2024

A série parte de discursos do período do final do século 19 e os compara com a situação racial brasileira atual. Conta com depoimentos de importantes pensadores negros brasileiros.

• Inédito: quinta, 22h; Reprise: sexta, 5h; sábado, 8h e 21h30; domingo, 2h, 9h e 20h30.

Terra Viva

A série mergulha em diferentes paisagens, biomas e famílias extrativistas de vários lugares do Brasil.

• Exibição: sexta, 22h; Reprise: sábado, 5h, 9h e 20h30; domingo, 3h, 8h e 21h30.

Como assistir ao Canal Gov Canal aberto 2.2 na maioria das cidades brasileiras e 1.2 no estado de São Paulo. Para outras formas de sintonizar, acesse https://canalgov.ebc.com.br/como-sintonizar. É possível acompanhar ao vivo pelo site https://canalgov.ebc.com.br/ e assistir a todas as produções no https://www.youtube.com/@canalgov. Acompanhe também pelas redes sociais: @canalgov.