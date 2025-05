DPE

Neste 19 de maio, Dia Nacional da Defensoria Pública, da defensora e do defensor público, a Defensoria Pública do Estado do Acre presta uma homenagem especial à defensora pública aposentada Maria Miriam Bezerra Nogueira de Queiroz, cuja trajetória de vida e atuação profissional representam com fidelidade o compromisso da instituição com a defesa dos direitos humanos e da população em situação de vulnerabilidade.

Maria Miriam ingressou no serviço público no Acre em 1991, período em que a assistência jurídica gratuita ainda era vinculada à Procuradoria-Geral do Estado. Desde então, desempenhou papel central no atendimento às

pessoas hipossuficientes, com destaque para a área da infância e juventude, onde atuou com sensibilidade, escuta ativa e acolhimento aos adolescentes em conflito com a lei, seus familiares e demais assistidos.

Mesmo após sua aposentadoria compulsória, em 2012, jamais se afastou da missão de servir. Permanece até hoje atuando de forma voluntária, com a mesma energia e vocação, contribuindo diariamente com o trabalho da Defensoria Pública, especialmente na 1ª Vara da Infância e Juventude de Rio Branco.

Sua trajetória se confunde com o crescimento da própria Defensoria Pública no Acre. Como testemunha ativa do processo de institucionalização e fortalecimento da Defensoria após a Constituição de 1988 — e da criação da DPE/AC por meio da Lei Complementar nº 96/2001 —, a defensora pública Miriam acompanhou de perto os avanços da instituição, sendo reconhecida como exemplo de continuidade, compromisso e ética no serviço público.

Pelo trabalho incansável e pelo compromisso com a justiça social, Maria Miriam já recebeu diversas homenagens ao longo dos anos, incluindo moções de louvor da Assembleia Legislativa do Estado do Acre, o título de cidadã acreana e reconhecimentos institucionais em diferentes gestões da Defensoria Pública, onde é constantemente lembrada como referência de humanidade, vocação e dedicação ininterrupta ao serviço público.

Mais recentemente, a Defensoria lançou sua primeira assistente virtual baseada em inteligência artificial, batizada de MirIAn em sua homenagem. A escolha do nome foi feita por votação entre membros e servidores, e a ferramenta simboliza a aliança entre inovação tecnológica e o atendimento humanizado que a homenageada sempre defendeu.

Neste Dia da Defensoria Pública, a história de Maria Miriam Bezerra Nogueira de Queiroz é lembrada como inspiração para todas e todos que constroem diariamente uma instituição mais acessível, próxima da população e comprometida com a justiça social.