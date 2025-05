O Globo – O governo de São Paulo adotou uma inteligência artificial (IA) para corrigir o dever de casa dos alunos da rede estadual. O mecanismo está funcionando atualmente como um projeto piloto, atuando em 5% das tarefas dos estudantes do 8º ano do ensino fundamental e do 1º ano do ensino médio de Língua Portuguesa, Matemática, Ciências, Química, Física, Geografia e História — o que corresponde a cerca de 4 a 5 milhões de questões dissertativas num mês.

No estado, os alunos utilizam uma plataforma para fazer deveres de casa chamada TarefaSP. Apenas no início deste ano letivo, quase 95 milhões de questões já foram resolvidas pelos estudantes. Todas as lições são baseadas nas aulas e no Currículo Paulista. Cada conjunto de questões deve ser liberado após a aula daquele assunto específico ser ministrada pelos docentes da rede. São nesses deveres que a inteligência artificial vai corrigir as questões discursivas que não valem nota.

