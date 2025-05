Por Ingrid Andrade/Agana

Na edição do Diário Oficial do Estado (DOE) desta segunda-feira, 19, o governo do Acre publicou, por meio da Secretaria de Administração (Sead), em conjunto com o Instituto Socioeducativo do Estado (ISE), o Edital nº 102, convocando novos candidatos ao cargo de Agente Socioeducativo – Masculino para realizarem matrícula no curso de formação, etapa obrigatória do concurso público para provimento de cargos efetivos.

Os convocados devem realizar a matrícula a partir desta segunda-feira, 19, até 28 de maio, exclusivamente em dias úteis, das 8h às 13h, nos seguintes endereços:

Rio Branco: Cieps – BR-364, Km 2, Jardim Europa

Cruzeiro do Sul: Centro Socioeducativo Juruá – Rua Pedro Teles, nº 596, bairro Manoel Terças

Brasileia: Centro Socioeducativo Alto Acre – Rua Praia Linda, nº 657, bairro Raimundo Chaar

Para efetuar a matrícula, os candidatos devem apresentar toda a documentação contida no edital, original e cópia de documentos como RG, CPF, CNH (categoria mínima AB) e certidões, além de duas fotos 3×4. Será aceita matrícula por procuração com poderes expressos, sem necessidade de reconhecimento de firma.

O curso de formação terá caráter eliminatório e compreenderá aulas presenciais, podendo ser realizadas em qualquer turno, inclusive em fins de semana e feriados. O candidato será eliminado se ultrapassar 25% de faltas ou se obtiver nota inferior a 50% em alguma das disciplinas da prova final, que terá valor de até 100 pontos. Durante o curso, os participantes receberão bolsa de estudos equivalente a 50% do salário da classe inicial do cargo.

Mais informações podem ser obtidas pelos e-mails gefcise@gmail.com (ISE) e concursos.gov@gmail.com (Sead), ou pelo telefone (68) 3227-8076.