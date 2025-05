O Instituto Federal do Acre (Ifac), por meio da Diretoria Sistêmica de Assistência Estudantil (Dsaes), publicou o edital do programa de Auxílio Permanência, com 120 vagas destinadas a estudantes do campus Sena Madureira. O valor mensal da bolsa é de R$ 200,00.

Acesse o edital nº 04/2025 – CSM: https://editais.ifac.edu.br/sou-estudante-do-ifac/edital/989/arquivos/

O Auxílio Permanência consiste na concessão de um valor financeiro mensal, prioritariamente ao estudante que declare renda per capita familiar de até um salário mínimo e meio, ou que seja oriundo da rede pública de educação.

O objetivo do auxílio é contribuir para a permanência e o êxito dos estudantes nos cursos oferecidos pelo Ifac. Conforme o edital, é responsabilidade do estudante e/ou responsável legal acompanhar todo o processo seletivo, atentando-se às datas e exigências previstas, tanto pelas publicações oficiais quanto pelo sistema acadêmico.

Informações sobre as inscrições – Para se inscrever no edital, é necessário preencher o formulário eletrônico e enviá-lo juntamente com os documentos de comprovação de renda familiar ou com os documentos que comprovem o histórico escolar na rede pública.

Para preencher o formulário, é obrigatório que o candidato possua uma conta de e-mail do Google (Gmail).

Período de inscrição: De 19/05 até às 07h30min do dia 29/05

Link para inscrição: https://forms.gle/DEmrybizxA7nfwKq8

Data de publicação do edital: 16/05/2025

Divulgação da lista de classificação preliminar: 09/06/2025, no site do Ifac