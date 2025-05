A Caixa começa a pagar nesta segunda (19) a parcela de maio do Bolsa Família. O calendário é escalonado, conforme o final do NIS — começando pelo dígito 1 e seguindo até o 0, no dia 30.

Famílias em municípios com emergência ou calamidade reconhecida recebem no primeiro dia.

Mais de 20 milhões de famílias serão atendidas neste mês.

(…)