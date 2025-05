O governo federal do presidente Lula instituiu a nova Política Nacional de Educação Digital (PNED), que redefine as diretrizes para o ensino superior à distância no Brasil. Uma das principais mudanças é o fim dos cursos 100% EaD, que agora deverão incluir, no mínimo, 20% de sua carga horária em atividades presenciais ou síncronas.

Essas atividades deverão ocorrer em tempo real, com interação obrigatória entre alunos e professores, controle de frequência e limite de até 70 estudantes por mediador. A medida busca frear a precarização da formação universitária e responder a críticas sobre a baixa qualidade de cursos totalmente online, especialmente em áreas que exigem acompanhamento mais próximo.

Avanço importante, mas que ainda é insuficiente para garantir, por si só, uma educação de qualidade.

Em tempo: começaria bem se as novas regras, de fato, fossem cumpridas…

(…)