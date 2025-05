Assessoria de Comunicação

A Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional Acre (OAB/AC) firmou acordo de cooperação técnica com a Caixa Econômica Federal (CEF). O objetivo é simplificar e agilizar procedimentos para a advocacia em casos de conciliação, seja em ações em trâmite ou em tratativas extrajudiciais com o banco.

O convênio terá validade de 12 meses(contando de maio deste ano) e possibilita que advogados e advogadas atuem de forma mais eficiente na defesa de seus clientes, nos casos em que a CEF figure como parte em processos judiciais ou acordos extrajudiciais. Os interessados devem entrar em contato pelo e-mail jurirmn@caixa.gov.br. A instituição financeira se comprometeu a responder às demandas da advocacia acreana em até 10 dias úteis.

“A advocacia precisa de canais eficientes de interlocução, e esse acordo é um importante avanço para facilitar o dia a dia de quem atua diretamente em causas envolvendo a Caixa. Ganha o profissional, ganha o cidadão que busca soluções mais rápidas”, afirmou o presidente da OAB/AC, Rodrigo Aiache, durante a assinatura do termo.

A assinatura contou com a presença de Aiache, da coordenadora jurídica da CEF no Acre, Fabrícia Lopes Gerônimo de Araújo, e do advogado da Caixa, Lúcio Braga.