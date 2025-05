TJAC

A 4º edição do projeto “Caminhos Literários no Socioeducativo: pelo direito à cultura” será realizada no Acre, por meio do Grupo de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário e Socioeducativo (GMF) e da Coordenadoria da Infância e Juventude (CIJ) do Tribunal de Justiça do Acre (TJAC), com o tema “Adolescência em Cena?”, focando no papel do audiovisual e das expressões culturais juvenis na construção de identidades, pertencimento e cidadania.

O projeto é promovido pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ), com suporte do Programa Fazendo Justiça, do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD), e tem objetivo de aumentar o acesso à cultura e leitura aos adolescentes e jovens em cumprimento de medidas socioeducativa. A consequência principal do evento é aumentar as oportunidades para essas crianças por meio da educação e cultura.

Para organizar a atividade no Acre, integrantes do Judiciário, do GMF, da CIJ e da 1ª Vara da Infância e Juventude de Rio Branco e da assessoria técnica do Programa Fazendo Justiça (CNJ/PNUD), assim como, de servidoras e servidores de órgãos parceiros como o Instituto Socioeducativo do Acre (ISE/AC) e da Universidade Federal do Acre (Ufac) reuniram-se na sexta-feira, 16.

O evento ocorrerá entre os dias 3 e 9 de julho de 2025, com programação nacional e local. As ações incluirão atividades culturais promovidas pelas unidades socioeducativas do Acre, apresentações de projetos desenvolvidos pelos adolescentes, além de palestras sobre manifestações culturais diversas, como o hip hop e o grafite. A abertura oficial será transmitida ao vivo pelo canal do CNJ no YouTube e contará com a presença de autoridades e convidados especiais.

Além disso, durante a reunião foi discutido o fortalecimento da política de acesso à cultura como dimensão estruturante da socioeducação, valorizando o protagonismo juvenil e o diálogo entre instituições públicas, profissionais da rede, artistas e adolescentes. O evento busca impulsionar práticas e projetos que fortaleçam o direito à cultura no contexto da privação de liberdade, por meio de ações formativas, escuta qualificada e mobilização institucional.

Ainda dentro dos preparativos locais, foi realizado um encontro no dia 14 de maio com a equipe técnica da Unidade Socioeducativa Purus, em Sena Madureira, que também integrará a programação estadual do evento.