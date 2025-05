TRE/AC

Na manhã desta segunda-feira, 19 de maio, o Tribunal Regional Eleitoral do Acre (TRE-AC) realizou coletiva de imprensa para apresentar oficialmente as estratégias da Campanha da Biometria, que está sendo executada em todo o estado. O evento contou com a participação do Presidente do TRE-AC, Desembargador Júnior Alberto, e da Vice-Presidente e Corregedora Regional Eleitoral, Desembargadora Waldirene Cordeiro, que reforçaram a importância do envolvimento da sociedade e dos meios de comunicação no sucesso da campanha.

Durante a coletiva, foram apresentados dados atualizados: dos 613.353 eleitores aptos no Acre, 43.259 ainda não realizaram o cadastro biométrico, o que equivale a 7,05% do eleitorado acreano. Esse é o público que precisa procurar a Justiça Eleitoral o quanto antes para realizar o procedimento, garantindo sua identificação biométrica e contribuindo para eleições ainda mais seguras e transparentes.

Para isso, o TRE-AC está mobilizando todos os cartórios eleitorais do estado, com ações específicas para cada região, incluindo os locais de difícil acesso. Entre as medidas destacadas estão os atendimentos itinerantes em pontos estratégicos – como o Terminal Urbano de Rio Branco e bairros com maior número de eleitores sem biometria – além do reforço nas ações de comunicação e parcerias institucionais.

O Presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Acre (TRE-AC), Desembargador Júnior Alberto, ressaltou a importância do cadastramento biométrico como ferramenta essencial para garantir segurança, agilidade e autenticidade no processo eleitoral, especialmente nos anos de eleições gerais. “A biometria é fundamental para a democracia, principalmente em anos eleitorais com múltiplos cargos em disputa. Com a identificação por meio das digitais, torna-se impossível que um eleitor vote no lugar de outro. É uma medida que fortalece a integridade do voto”, afirmou.

O Desembargador Júnior Alberto, informou que a Justiça Eleitoral está avançando em diversas frentes para alcançar os eleitores que ainda não realizaram o cadastro biométrico. “Além das ações presenciais e itinerantes, o TRE-AC está concluindo o desenvolvimento de um aplicativo que permitirá o envio de mensagens diretamente aos eleitores que ainda não possuem a biometria. Essa ferramenta vai nos ajudar a ampliar o alcance da campanha e facilitar o contato com a população, promovendo mais eficiência e proximidade com o cidadão”, destacou o Presidente do TRE-AC, Desembargador Júnior Alberto.

A Vice-Presidente e Corregedora Eleitoral, Desembargadora Waldirene Cordeiro, destacou a relevância da identificação biométrica nas eleições, especialmente nos pleitos gerais, como os previstos para 2026. Segundo ela, o procedimento contribui diretamente para agilizar o fluxo de eleitores nas seções, em um cenário em que cada cidadão precisará votar para seis cargos, incluindo duas vagas para o Senado. “A biometria reduz o tempo de permanência do eleitor na seção eleitoral, tornando o processo mais dinâmico. Embora o cadastro biométrico não seja obrigatório para votar, ele facilita a identificação do eleitor na hora do voto”, explicou a magistrada.

Ela também reforçou que a utilização de dados biométricos na Justiça Eleitoral é um caminho sem volta, alinhado às inovações tecnológicas e ao compromisso com a integridade do processo. “A biometria — seja pelas digitais ou por meio do reconhecimento facial no futuro — amplia a segurança do processo, assegurando ao cidadão o exercício do voto com liberdade, sigilo e confiabilidade nas urnas eletrônicas”, disse.

Na oportunidade, a Desembargadora Waldirene Cordeiro ressaltou o papel das equipes da Justiça Eleitoral e a necessidade de mobilização social. “Essa campanha é coletiva. Ela envolve servidores, gestores, parceiros e, principalmente, o cidadão. O boca a boca funciona muito bem. O voto começa com a identificação. E é com a biometria que garantimos igualdade no acesso à urna”, destacou.

Ao final da coletiva, o Presidente TRE-AC agradeceu o apoio dos veículos de comunicação na divulgação da campanha e no combate à desinformação. “Agradecemos, de forma especial, o apoio e a parceria dos veículos de comunicação e dos profissionais da imprensa. A colaboração de vocês tem sido fundamental para ampliar o alcance das informações e conscientizar a população. Nosso compromisso com eleições seguras, acessíveis e transparentes só se fortalece com o trabalho conjunto, e a imprensa tem papel essencial nesse esforço de cidadania”, enfatizou.

Confira, abaixo, a quantidade de eleitores sem o cadastro biométrico, por município:

Município Eleitores sem biometria Santa Rosa do Purus 344 Jordão 481 Capixaba 601 Assis Brasil 613 Bujari 682 Acrelândia 686 Porto Walter 768 Manoel Urbano 796 Xapuri 865 Plácido de Castro 883 Rodrigues Alves 892 Porto Acre 894 Senador Guiomard 1.114 Mâncio Lima 1.132 Epitaciolândia 1.134 Marechal Thaumaturgo 1.247 Brasileia 1.802 Feijó 2.543 Sena Madureira 2.566 Tarauacá 2.691 Cruzeiro do Sul 4.555 Rio Branco 15.970 Total 43.259