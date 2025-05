Ufac

A Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação (Propeg) da Ufac e a Fundação de Apoio e Desenvolvimento ao Ensino, Pesquisa e Extensão Universitária no Acre (Fundape) realizam processo seletivo para preencher até 25 vagas para a 4ª turma do Treinamento Técnico em Visão e Inteligência Computacional, no âmbito do projeto Pavic-Lab. As inscrições estão abertas até 31 de maio, por e-mail.

Para se inscrever o candidato deve ter currículo Lattes atualizado ou se cadastrar na plataforma do CNPq; disponibilidade de, no mínimo, 12 horas semanais; notebook (Linux, Windows ou Mac); conhecimento básico de programação de computadores e lógica de programação; e conhecimento em matemática básica.

O treinamento ocorre de 16 de junho a 15 de dezembro, no turno da noite, três vezes por semana, das 18h às 22h, com aulas presenciais ou remotas. Para obter o certificado, o aluno deverá ter, no mínimo, 75% de frequência e ser aprovado nas atividades desenvolvidas.

A seleção consiste em análise da documentação comprobatória apresentada (eliminatória) e entrevista presencial gravada, com pontuação de zero a 100. As entrevistas serão realizadas em 5 de junho, no laboratório do Pavic, localizado no térreo do Bloco dos Mestrados, campus-sede da Ufac. A lista com os candidatos aprovados será divulgada em 10 de junho; a convocação dos classificados ocorrerá nos dias 11 e 12 de junho.

Para mais informações sobre o certame, leia o edital Propeg n.º 11/2025.

Pavic-Lab

O projeto Pesquisas Aplicadas em Visão e Inteligência Computacional (Pavic-Lab) é público-privado, resultado da parceria entre Ufac, Fundape, Motorola e Flextronics da Amazônia. Trata-se de um projeto de pesquisa e desenvolvimento (P&D), com o objetivo de aguçar e aprimorar a pesquisa científica dos estudantes de graduação e pós-graduação da Ufac, na área de processamento de imagens, visão e inteligência computacional.

O Pavic-Lab abrange o desenvolvimento de abordagens baseadas em deep learning, visando à melhora da qualidade da imagem, produzindo imagens mais realistas e naturais, com uma gama ampla de cores, níveis de contraste e brilho e com baixa complexidade computacional.

As técnicas concebidas no Pavic-Lab são utilizadas para elaboração, desenvolvimento e personalização de algoritmos, abordagens computacionais e/ou dispositivos de softwares na área de pesquisa proposta.