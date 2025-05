G1 Acre – (…) Uma operação do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) voltada à fiscalização na região do Projeto de Assentamento Agroextrativista (PAE) Antimary, na fronteira do Acre e o Amazonas, levou moradores a fecharem um trecho da BR-364, próximo à entrada do Ramal do Cassirian em Sena Madureira, no interior do estado, na manhã desta terça-feira (20).

Grifo meu: o tema dominou os discursos na câmara de vereadores de Sena Madureira nesta terça-feira. Argumentos justos foram levantados…



J R Braña B.