Do Ifac – O Instituto Federal do Acre (Ifac) está com inscrições abertas para o curso de Pós-Graduação Lato Sensu, em nível de especialização, em Agricultura Familiar, ofertado no campus Baixada do Sol, localizado na Transacreana.

Os interessados podem se inscrever gratuitamente, no período de 26 de maio a 06 de julho de 2025, exclusivamente por e-mail, com o envio de toda documentação exigida para o endereço eletrônico: cbs.selecao. posagf@ifac.edu.br. De acordo com o edital, a previsão é de que as aulas comecem no segundo semestre deste ano.

As vagas são destinadas a pessoas que já concluíram o Ensino Superior nas áreas de Tecnólogo em Agronegócio, Administração Rural, Ciências Biológicas, Engenharia e Tecnologia de Alimentos, Engenharia Agronômica, Engenharia Agrícola, Engenharia Ambiental, Engenharia Florestal, Engenharia de Pesca, Gestão Ambiental, Medicina Veterinária, Tecnólogo em Agroecologia, Tecnólogo em Agroindústria, Geografia, Zootecnia; e cursos superiores do Eixo Tecnológico de Recursos Naturais.

Acesse aqui o edital do processo seletivo

Em PDF – PPC Agricultura Familiar