FIEAC

O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social irá promover, nesta quarta-feira (21), o “BNDES Mais Perto de Você” em Rio Branco (AC). O encontro gratuito, voltado a micro, pequenas e médias empresas (MPME), acontecerá às 14h no Auditório da Federação das Indústrias do Estado do Acre (FIEAC). Para se inscrever, basta acessar o link: BNDES Mais Perto de Você – Rio Branco-AC – 21/05 -14h

No evento, empregados do BNDES apresentarão as principais linhas de financiamento do Banco, o que inclui soluções para capital de giro, crédito para projetos de investimentos e aquisição de máquinas e equipamentos, entre outras opções. Os inscritos também poderão esclarecer dúvidas e consultar as oportunidades mais adequadas para suas empresas.

Com o apoio do Sebrae, da FIEAC e da Secretaria de Planejamento do Estado do Acre, o evento terá rodadas de negócios e atendimento para serviços de gestão empresarial, com a participação de agentes financeiros — credenciados pelo BNDES, que fazem o crédito para micro, pequenas e médias empresas — e não financeiros. Entre eles, a Empresa Brasileira de Pesquisa e Inovação Industrial (Embrapii), o Basa, o Sicoob, o Itaú, o Banco do Brasil, a Caixa Econômica Federal e o Bradesco. A iniciativa também conta com a parceria institucional da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado do Acre (Fecomércio AC).

Apoio do BNDES – Nos últimos três anos, as operações aprovadas pelo BNDES para o Acre cresceram cerca de 48,5%, passando de R$ 173 milhões em 2022 para R$ 257 milhões em 2024. Em 2023 foram aprovados R$ 238 milhões.

Nos últimos três anos, as aprovações do BNDES para micro, pequenas e médias empresas cresceram 56%, passando de R$ 91 milhões em 2022 para R$ 142 milhões no ano passado. O crescimento entre 2024 e 2023 foi de 26,8%.

Por setor, as aprovações de maior crescimento foram na área de Comércio e Serviços, que passou de R$ 12 milhões em 2022, para R$ 32 milhões em 2023 e R$ 140 milhões no último ano.

Na agricultura, o crescimento também foi expressivo, passando de R$ 31 milhões em 2022 para R$ 78 milhões em 2023. Em 2024, o crescimento foi de 36%, fechando em R$ 106 milhões.