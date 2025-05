A Secretaria de Educação e Cultura, via Divisão de Multiartes, levou o projeto de leitura “Cantos e contos” e o show dos palhaços Microbinho e Lombriguinha para os alunos do Ensino Fundamental da escola São Camilo, no km 8 da BR-364.

O diretor Diego Saldanha ressalta que a escola atende três comunidades e que essas ações são importantes para complementar a rotina escolar.

O aluno João Pedro, do 8º ano, participou das mágicas e acrobacias, e a estudante Ana Beatriz, do 9º ano, aprovou a iniciativa.

A próxima apresentação será na escola Belo Jardim, no dia 26.

(…)