PMRB – A Prefeitura de Rio Branco, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, está intensificando a busca ativa por adolescentes que ainda não se vacinaram contra o Papilomavírus Humano (HPV). A ação faz parte de uma mobilização para ampliar a cobertura vacinal e proteger os jovens contra doenças graves, como o câncer do colo do útero, câncer nas regiões íntimas, de garganta e verrugas genitais.

A vacina contra o HPV é uma importante aliada na prevenção de infecções e lesões pré-cancerosas. Mais do que isso: representa um gesto de cuidado e proteção com o futuro dos nossos adolescentes. Segundo dados da Secretaria Municipal de Saúde, cerca de 15 mil adolescentes, com idades entre 15 e 19 anos, ainda não receberam a dose na capital. Diante desse cenário, a gestão municipal está empenhada na elaboração de estratégias de conscientização e orientação voltadas ao público mais afetado.

A campanha tem como foco dois grupos principais: adolescentes entre 15 e 19 anos que ainda não foram imunizados e meninas e meninos de 9 a 14 anos, faixa etária ideal para a aplicação da vacina. A imunização está sendo oferecida gratuitamente em todas as unidades de saúde do município.

Sobre a nova campanha de vacinação contra o HPV, o secretário municipal de Saúde, Rennan Biths, destacou a importância da imunização como medida essencial de saúde pública. “Estamos falando de prevenir o câncer, de salvar vidas e de garantir um futuro mais saudável para nossos filhos, netos e para toda a comunidade. Vamos vacinar nossos jovens!”, enfatizou o secretário.

FIQUE ATENTO:

💉 Vacinação contra HPV

👨‍👨‍👧‍👧 De 9 a 19 anos

📍 Na unidade de saúde mais próxima da sua casa