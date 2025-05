Senac – O Senac Acre está com processo seletivo aberto para contratação de Orientadores Educacionais nas unidades de Rio Branco. A seleção visa o preenchimento de vagas nas áreas de gestão (05 vagas), análises clinicas (01 vaga) e informática/redes (01 vaga).

As inscrições serão realizadas exclusivamente online, nos dias 20 até às 23h59min do dia 21 de maio de 2025, exclusivamente por meio do site https://portal.ac.senac.br/ trabalhe-conosco

Para o cargo de orientador educacional de gestão, é necessário ter graduação em Administração (ou áreas afins), Economia, Contabilidade, Logística ou Recursos Humanos. Já para a área de análises clínicas, exige-se graduação em Farmácia ou Biomedicina.

No caso de Informática/Redes, é preciso ter formação superior em Rede de Computadores, Sistemas de Informação, Ciências da Computação ou áreas correlatas.

Além da formação específica, é indispensável comprovar experiência em práticas pedagógicas.

O processo seletivo será composto por análise curricular, avaliação comportamental e prova prática. A análise curricular considerará titulação, capacitação e experiência profissional.

A avaliação comportamental medirá competências como trabalho em equipe, iniciativa e habilidades de comunicação.

Já a prova prática consistirá na apresentação de uma aula expositiva, sendo avaliada com base no domínio de conteúdo, planejamento e capacidade de interação.

Os candidatos aprovados serão contratados sob o regime CLT, sem estabilidade.

O processo seletivo terá validade de um ano, podendo ser prorrogado a critério da instituição.

Mais informações podem ser consultadas nos Comunicados 006/2025, 007/2025 e 008/2025, referentes, respectivamente, aos cargos de Orientador Educacional de Gestão, Orientador Educacional de análises clínicas e Orientador Educacional de Informática/Redes, disponíveis no site do Senac Acre.