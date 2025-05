A Pró-Reitoria de Graduação (Prograd) publicou edital para preenchimento de 255 vagas remanescentes de cursos de graduação da Ufac, ou seja, que não foram ocupadas no processo seletivo regulamentado pelo edital Prograd n.º 2/2025, via Sisu.

As inscrições, pela internet, começam nesta terça-feira, 20, e terminam na sexta-feira, 23. Podem se inscrever candidatos com certificado de ensino médio que tenham realizado o Enem numa das edições de 2020 a 2024 e que não tenham zerado a redação e/ou faltado a um dia de prova.

Confira o quadro de distribuição de vagas

Cada candidato poderá se inscrever para apenas um curso, campus e turno. As vagas serão preenchidas pelos candidatos que obtiveram maior pontuação. O processo seletivo só será válido para ingresso no 1º ou 2º semestre letivo de 2025, dependendo do semestre do curso; haverá uma única chamada, em 27 de maio.

A matrícula institucional será realizada mediante recepção, análise e aprovação dos documentos e da verificação de que os candidatos atendem às exigências e critérios previstos no edital. A 1ª fase das matrículas será online, de 28 a 30 de maio; a 2ª fase, com validação presencial, ocorrerá de 2 a 4 de junho.

No campus-sede, em Rio Branco, há vagas para os cursos de Ciências Sociais, Engenharia Florestal, Filosofia, Física, História (matutino e noturno), Letras/Francês, Matemática, Música, Química, Saúde Coletiva e Teatro. No campus Floresta, em Cruzeiro do Sul, há vagas para os cursos de Ciências Biológicas, Engenharia Agronômica, Engenharia Florestal, Letras/Espanhol, Letras/Inglês e Pedagogia.

Para mais informações sobre o certame, leia o edital Prograd n.º 26/2025.