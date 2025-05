Ex-chefe da Aeronáutica diz ao STF ter presenciado ameaça de prisão de general a Bolsonaro durante reunião no Alvorada

O Globo – O ex-comandante da Aeronáutica Carlos Almeida Baptista Junior afirmou nesta quarta-feira, em audiência no Supremo Tribunal Federal (STF), ter participado de reuniões no Palácio da Alvorada em que o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) discutiu uma minuta golpista. Ao depor como testemunha de acusação na Primeira Turma da Corte, o brigadeiro confirmou ter presenciado o então comandante do Exército, Marco Antonio Freire Gomes, ameaçar o ex-presidente de prisão caso levasse seu plano adiante. Além disso, relatou que o ex-chefe da Marinha, almirante Almir Garnier Santos, teve uma postura diferente dele e do general, colocando suas tropas “à disposição” do presidente.

(…)

Grifo meu: lembram das mentiras de Bolsonaro, que disse nunca ter visto, falado em minuta de golpe ou mesmo ter cogitado um golpe para permanecer no cargo quando foi derrotado na eleição presidencial???….foi desmascarado hoje com o depoimento do ex-comandante da Aeronáutica, que ainda disse que o comandante do Exército ameaçou prender o palmito caso ele insistisse com a ideia de rasgar a Constituição com tentativa de golpe.

Grifo meu 2: é óbvio que Bolsonaro precisa ser punido exemplarmente para nunca mais nenhum presidente eleito ouse sequer cogitar um golpe de estado no Brasil.



J R Braña B.