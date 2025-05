Do Sinteac

Pontos debatidos no Ministério Público com o procurador no dia 21 de maio de 2025:

1. Descumprimento da Lei do Piso do Magistério:

O reajuste anual previsto em lei (9,89%) não foi aplicado nos anos de 2024 e 2025, violando o art. 5º da Lei Federal nº 11.738/2008. Isso impacta diretamente o salário base dos professores.

2. Não cumprimento da hora-atividade:

A legislação municipal está em desacordo com a federal, pois não garante o mínimo de 1/3 da carga horária para planejamento pedagógico, prejudicando a qualidade do ensino e a organização docente.

3. Reajuste para servidores de apoio:

A categoria cobra aplicação do índice inflacionário de 10% e aumento no valor da dobra para 60%, além de apontar que os salários iniciais estão abaixo do salário mínimo vigente.

4. Valorização da equipe gestora:

Foi prometido em 2024 um aumento de 100% na gratificação de diretores e coordenadores administrativos, mas até o momento a medida não foi cumprida, gerando insatisfação e desvalorização da função.

5. Auxílio-alimentação e auxílio-saúde:

Os servidores reivindicam a implementação desses benefícios, já oferecidos em outras redes, como forma de garantir mais dignidade e melhores condições de trabalho.

Outros pontos discutidos:

42 escolas aderiram à greve;

O município não apresentou contraproposta, atrelando a negociação à reforma da previdência municipal;

O sindicato teme judicialização e retaliações aos profissionais cedidos pelo Estado.

O MPAC se comprometeu a acompanhar o caso e buscar diálogo com a Prefeitura de Rio Branco.