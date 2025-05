O senador Sérgio Petecão (PSD-AC) celebrou, nesta quarta-feira (21), a convocação de 200 auditores fiscais federais agropecuários, anunciada pelo ministro da Agricultura, Carlos Fávaro. A medida reforça a estrutura de fiscalização agropecuária em todo o País, com destaque para o estado do Acre, que receberá novos profissionais — um resultado direto da articulação do senador junto ao governo federal.

O reforço na equipe do Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa) no estado é uma demanda antiga, em razão dos muitos desafios enfrentados nas regiões de fronteira. Petecão esteve recentemente com o ministro Fávaro para tratar da carência de servidores no estado, em especial nos postos de fiscalização de Epitaciolândia e Assis Brasil, localizados, respectivamente, nas fronteiras com a Bolívia e o Peru.

Siga oestadoacre.com de onde estiver

De acordo com o superintendente do Mapa no Acre, Paulo Trindade, o estado será contemplado com os seguintes profissionais:

· 2 auditores fiscais federais agropecuários (AFFA); veterinários: um para a Superintendência da Agricultura e outro para o município de Senador Guiomard;

· 1 Affa – engenheiro agrônomo para Assis Brasil e 1 para Rio Branco;

· 1 agente de inspeção para Assis Brasil e 1 para Brasiléia;

· 2 agentes de atividades agropecuárias para Epitaciolândia e 3 para Rio Branco.

Ao comentar o reforço anunciado, Petecão ressaltou a importância da medida para o fortalecimento da fiscalização agropecuária no estado. Lembrou que a falta de profissionais comprometia a atuação do Mapa em regiões estratégicas do Acre, especialmente nas áreas de fronteira, onde há grande circulação de mercadorias e animais.

“Essa é uma vitória importante para o nosso estado. O déficit de profissionais que há anos enfrentamos compromete a eficiência da fiscalização agropecuária, especialmente nas regiões de fronteira. Essa convocação é fruto de muito diálogo e articulação junto ao Paulo Trindade e ao ministro Fávaro”, destacou.

Internacionalização dos aeroportos

Além da chegada dos novos fiscais, o senador também revelou estarem em andamento tratativas com o Mapa para uma segunda fase de reforço no quadro de servidores, com foco na internacionalização dos aeroportos de Cruzeiro do Sul e Rio Branco. A iniciativa busca preparar o Acre para operar voos internacionais com segurança sanitária e estrutura adequada, ampliando a integração do estado com outros mercados.

Para essa nova etapa, tem defendido a nomeação de pelo menos três novos auditores: dois médicos veterinários — um para Cruzeiro do Sul e outro para a Superintendência em Rio Branco — e um engenheiro agrônomo para Cruzeiro do Sul. O senador também destacou a importância de incluir técnicos de apoio, que serão responsáveis por atividades operacionais essenciais ao funcionamento das unidades.

Além do Ministério da Agricultura, a pauta da internacionalização dos aeroportos está sendo tratada em articulação direta com o Ministério de Portos e Aeroportos, também sob sua liderança.

“Estamos trabalhando para que o Acre esteja preparado para operar voos internacionais com segurança sanitária e capacidade técnica. Isso é fundamental para o desenvolvimento econômico e para a integração do estado com outros mercados”, concluiu o senador.