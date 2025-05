PMRB – Com o início do verão Amazônico, a Prefeitura de Rio Branco já iniciou os trabalhos de recuperação das vias afetadas pelas intensas chuvas do período de inverno.

Uma das primeiras ações está sendo realizada na Rua Amadeu Barbosa, uma importante via de tráfego urbano, especialmente utilizada por ônibus do transporte público.

A obra está sendo executada pela Empresa Municipal de Urbanização (Emurb), que concentra esforços para melhorar as condições de tráfego e garantir mais segurança à população.

(…)