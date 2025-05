Sena Madureira no D.O

Quarta-feira, 21 de Maio de 2025 – D.O Nº 14.026

PREFEITURA MUNICIPAL DE SENA MADUREIRA

DECRETO Nº 114 de 19 de maio de 2025

RESOLVE: Art. 1º Exonerar, o senhor Orlando Sampaio dos Santos Neto, do cargo de Agente de Contratação/Pregoeiro.

DECRETO Nº 115 de 19 de maio de 2025

RESOLVE: Art. 1º Exonerar, a senhora Ana Catherine da Silva Morais, do cargo de Secretaria Municipal de Licitações e Contratos

DECRETO Nº 116 de 19 de maio de 2025

RESOLVE: Art. 1º Designar, a senhora Suele dos Santos Figueira, atual Secretária Municipal de Administração e Finanças, para exercer, cumulativamente e interinamente, o cargo de Secretária Municipal de Licitações e Contratos, sem

percepção de remuneração adicional.

DECRETO Nº 117 de 20 de maio de 2025

Dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar no orçamento vigente

e dá outras providências. Fica aberto no corrente exercício Crédito adicional suplementar no valor de R$ 185.900,00

DECRETO Nº 118 de 19 de maio de 2025

RESOLVE: Art. 1º NOMEAR, para o cargo de Agente de Contratação/Pregoeiro, a senhora Elaine Bessa da costa Cavalcante.

DECRETO Nº 119 de 20 de maio de 2025

RESOLVE: Art. 1º NOMEAR para o cargo de Secretário Municipal de Planejamento, o senhor Manoel Geronimo Filho.

*13º CONVOCAÇÃO DOS CANDIDATOS APROVADOS DO PROCESSO SELETIVO

SIMPLIFICADO – EDITAL 001/2025*