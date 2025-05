PMRB – A Prefeitura de Rio Branco, por meio da Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito (RBTrans), reforça a orientação aos usuários do transporte coletivo, sobre a importância do respeito ao embarque prioritário na plataforma de desembarque do Terminal Urbano da cidade.

A medida visa garantir mais dignidade, segurança e acessibilidade às pessoas que possuem prioridade legal no uso do transporte público.

A plataforma de desembarque foi adaptada justamente para facilitar o acesso de pessoas em situação de vulnerabilidade, proporcionando maior conforto e agilidade durante o embarque nos ônibus. No entanto, muitos usuários ainda desconhecem ou não respeitam os critérios estabelecidos pela legislação.

A prioridade é assegurada por leis federais, como a Lei nº 13.146/2015 (Estatuto da Pessoa com Deficiência), a Lei nº 10.098/2000 e o Decreto nº 5.296/2004, que detalham os direitos e critérios para acessibilidade nos espaços públicos e nos serviços de transporte.

(…)

Grifo meu: em qualquer lugar do mundo – fora do Acre – filas são formadas para embarque em ônibus do transporte público…a fila vai formando por ordem de chegada…muito simples…lotou espera o próximo…Aqui é um subindo no pescoço do outro para entrar primeiro no busão. Que sofre mais são as mulheres e os velhos. Um horror!

Grifo meu 2: ah, mais ônibus também…o da Fundhação é um deus-nos-acuda pela manhã e no final de tarde…



J R Braña B.