EBC – O Orçamento de 2025 terá um congelamento de R$ 31,3 bilhões de gastos não obrigatórios, informaram há pouco os Ministérios da Fazenda e do Planejamento. O valor consta do Relatório Bimestral de Avaliação de Receitas e Despesas, documento enviado ao Congresso a cada dois meses que orienta a execução do Orçamento.

O congelamento dos R$ 31,3 bilhões será detalhado no próximo dia 30, quando o governo publicar um decreto presidencial com os limites de empenho (autorização de gastos) por ministérios e órgãos federais).

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, justificou o bloqueio dos R$ 10,6 bilhões pelo crescimento dos gastos com a Previdência Social e com o Benefício de Prestação Continuada (BPC).

“O que está no nosso radar é a questão da Previdência, que ainda é um desafio no Brasil, apesar das reformas feitas, e a questão do BPC. É um programa [o BPC] que está com alto índice de judicialização. Não é uma competência exclusiva do Poder Executivo, que tem regras de concessão do benefício na forma da Constituição”, justificou Haddad.

Grifo meu: mexer na mamata dos 10% de brasileiros que vivem do paraíso dos juros altos, não trabalham nem produzem nada – isso nunca!…isso é política econômica neoliberal, de direita, a mesma de Paulo Guedes e Bolsonaro….

Grifo meu 2: O governo abandonou as bandeiras de esquerda(reestatização da Eletrobras, recompra das refinarias da Petrobras vendidas a preço de banana por Bolsonaro, revisão da Reforma Trabalhista e Previdenciária feita por Temer e concluída por Bolsonaro…e também esqueceu de um Plano de Desenvolvimento Nacional soberano nas áreas de ciência e tecnologia….

Grifo meu 3: é assim: na política, o governo Lula é social, de centro, ajuda os pobres com o cobertor de proteção(BF, BPC, Concursos, Minha Casa Minha Vida, Pé-de-meia etc…)…e na economia é neoliberal, de direita, faz o mesmo que vinha sendo feito antes. Depois reclama das pesquisas.



J R Braña B.