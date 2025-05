PMRB – Os servidores municipais de Rio Branco poderão consultar o saldo em conta já nas primeiras horas desta sexta-feira (23). A antecipação do pagamento faz parte do compromisso da gestão do prefeito Tião Bocalom, que mantém os salários rigorosamente em dia desde o início do mandato.

Segundo o secretário municipal de Gestão Administrativa, Marcus Lucena, pagar em dia é uma demonstração de respeito ao servidor. “Esse compromisso reflete a visão do prefeito, que entende a importância da valorização do servidor e o impacto disso na economia local”, destacou.

A medida também beneficia diretamente o comércio da capital, já que o pagamento antecipado contribui para o aquecimento das vendas. “Quando o servidor recebe antes, ele movimenta o comércio, paga contas e investe. Isso gera receita para o município e é fruto de uma gestão responsável e planejada”, completou Lucena.

Cerca de 9 mil servidores, entre efetivos, comissionados e prestadores de serviço, serão contemplados. Além dos salários, estão incluídos pagamentos de plantões e serviços extras prestados no mês.

A antecipação reforça o compromisso da Prefeitura de Rio Branco com a valorização dos servidores e uma gestão fiscal eficiente, que garante estabilidade financeira e benefícios diretos para a população.

