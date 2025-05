Xapuri no centro das atenções globais pela sustentabilidade

O Estado do Acre deu início, nesta semana, à programação do Encontro Anual da GCF Task Force (Força-Tarefa de Governadores para o Clima e Florestas), reunindo autoridades internacionais, lideranças ambientais e representantes de governos subnacionais.

E foi em Xapuri, terra de Chico Mendes, que a pauta ganhou força e simbolismo.

A cidade recebeu uma comitiva para uma imersão em projetos de conservação e desenvolvimento sustentável, com destaque para a visita à emblemática Casa de Chico Mendes, onde a história da luta socioambiental se mantém viva e inspira o mundo.

Também fez parte da programação a visita à Cooperativa Central de Comercialização Extrativista do Acre (Cooperacre), que representa um modelo concreto de economia sustentável baseado no extrativismo.

A agenda realizada em Xapuri, nesta quarta-feira, 21, se transformou em um espaço de troca de experiências, fortalecendo práticas de combate às mudanças climáticas e colocando o município no mapa das soluções globais para a preservação da Amazônia.

(oea com info do GdA)

(…)

Grifo meu: Xapuri, mesmo subaproveitada pelo poder no Acre, ainda é o melhor quadro na parede acreano a mostrar ao mundo nos eventos sobre o meio ambiente que se realizam por aqui…Vejam na foto que há pessoas de vários pontos do Brasil, da América do Sul amazônica visitando o município de Chico Mendes (graças ao Chicos Mendes) levadas pelo GdA.

Grifo meu 2: O Acre faz parte dessa rede desde 2010, sendo referência internacional por seus projetos de desenvolvimento sustentável e proteção da floresta(faltam os benefícios chegarem mais forte aos interesses das pessoas que vivem por aqui)

Grifo meu 2: lembram da Semana Pe Paolino, que venho defendendo há tempo em Sena…É isso!…inserir a cidade no calendário social, político, ambiental e religioso do Acre…Mas faltam iniciativas ousadas em Sena…



J R Braña B.