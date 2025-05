oestadoacre reproduz Bernardo Mello Franco sobre as mudanças aprovadas no senado em relação as regras de licenciamento ambiental…tem GM após o texto de BMF

Desmonte da legislação ambiental custará caro ao país

Bernardo Mello Franco (OGlobo) – A ministra Marina Silva definiu como um “golpe de morte” o projeto que desmonta as regras de licenciamento ambiental no país. Apesar de múltiplos alertas, o texto passou com folga no Senado. Foi aprovado por 54 votos a 13.