Esta entrevista surge no contexto do lançamento do relatório “O Partido Digital Bolsonarista“, que será apresentado e discutido no evento Hackeando Partidos: como o bolsonarismo se tornou uma máquina digital de poder, em uma mesa de debates que inclui pesquisadores do Cebrap, CCI, Democracia em Xeque e do Projeto Brief.

A pesquisa sobre a atuação digital dos bolsonaristas partiu da hipótese de que o Bolsonarismo seria um partido político não institucionalizado, o qual denominamos Partido Digital Bolsonarista – PDB. Ao nomeá-lo de partido, conseguimos evidenciar que sua atuação é organizada e voltada à disputa pelo poder político, ainda que ocorra à margem das regras formais do sistema partidário tradicional. Dessa forma, o PDB seria então um partido caracterizado por se apropriar das ferramentas digitais para mobilizar simpatizantes em torno de suas pautas e desafiar as estruturas hierárquicas tradicionais dos partidos convencionais. O PDB usa a estrutura do Partido Liberal (PL), mas não é equivalente a ele, pois possui objetivos e estratégias próprias, com impacto sobre o modo como as ações políticas e financeiras são desenvolvidas no sistema político e eleitoral. Assim, não se trata apenas um grupo informal de apoio a um líder, mas uma forma de organização específica, nascida a partir das mediações do ambiente digital. O PDB mistura estratégia de poder, mobilização em rede, engajamento emocional e resistência à institucionalização formal.

Manifestações de rua, como as que Bolsonaro convocou em abril pró-anistia, mostram que o bolsonarismo continua sendo um potente mobilizador de massas. Mas essa força não parece vir da institucionalidade, e sim da lógica de rede. Que tipo de organização política emerge quando as redes se tornam mais relevantes que as organizações políticas tradicionais?

A manifestação na Paulista mostra que o PDB não se confunde com o PL, uma vez que mobilizou lideranças de diversos outros partidos institucionalizados, mas que são politicamente organizados no âmbito do PDB (dos sete governadores presentes no ato, apenas um era filiado à legenda do ex-presidente). Entretanto, como não se trata de um partido institucionalizado, não conseguimos observar isso facilmente. A manifestação foi um ato puxado pelo PDB em torno de uma pauta que hoje está no centro de sua atuação – a anistia aos condenados pelos atos do 8 de janeiro. As redes sociais permitiram essa organização e mobilização mais do que as estruturas tradicionais de um partido porque elas hoje permitem uma penetração ampla e rápida, que é usada pelo PDB para mobilizar sua base. Os partidos tradicionais têm mais dificuldade de fazer essa mobilização, não só porque não estão tão bem coordenados nas redes sociais, mas também porque eles têm a preocupação de manter o poder dentro de suas fronteiras atuais. Além disso, eles não têm a liberdade que o partido digital tem, pelo fato de não ser formalizado. O que parece sustentar a coesão do bolsonarismo são afetos, códigos e narrativas compartilhadas, e não um programa político definido. Como vocês enxergam essa transição da lógica programática para a lógica performativa e simbólica? Isso é algo particular do Bolsonarismo ou também vemos esse tipo de organização em outras esferas políticas? Em outros momentos da história nós tivemos os partidos políticos operando em clivagens mais fixas na sociedade, como o partido que representava a classe trabalhadora, o partido que representava os interesses da burguesia, etc. Desde a ampliação dos meios de comunicação de massa, entre outras mudanças, essas divisões são mais fluidas, sendo construídas muitas vezes pelo líder político ou pelo partido. O bolsonarismo propôs uma nova divisão que deu certo, representando os patriotas, os antipetistas e os defensores da família. É típico desse movimento a ausência da necessidade de um programa claro, como era antigamente. Inclusive porque no âmbito digital, nem toda proposta é necessariamente abraçada pelo eleitorado ou sequer pela base mais leal do bolsonarismo – elas estão constantemente sendo testadas e negociadas em tempo real. Isso contribui para uma certa fluidez e até contradição nos discursos do bolsonarismo, sem que isso comprometa sua coesão imediata. Essa transição da lógica programática para a lógica performativa não é exclusiva do bolsonarismo, mas talvez seja nele que ela se radicaliza. Nikolas Ferreira é um dos nomes que fazem parte do PDB, mas que parece ao mesmo tempo fugir um pouco dessa lógica. Como vocês enxergam a atuação dele dentro dessa estrutura? O deputado Nikolas Ferreira é um fenômeno nas redes sociais. Ele é o deputado do PDB que consegue mais engajamento, muitas vezes superando os outros somados. O caso do Nikolas serve para mostrar que o partido digital não funciona apenas na figura do hiper líder. Há outras figuras, frequentemente influencers, que fazem parte da sua estrutura e que tornam mais difícil a sua organização hierárquica. Apesar dos seus milhões de seguidores, Nikolas ainda não é a figura principal do PDB, mas pode vir a ser em algum momento.

A “punção” simbólica do STF é um dos eixos mais estáveis da retórica bolsonarista. Por que esse antagonismo com o Supremo funciona tão bem como cola afetiva? O que ele revela sobre a natureza do PDB?