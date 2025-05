Governador GladsonC e a ministra Marina Silva, do Meio Ambiente

GdA – O último dia da programação da GCF Task Force (Força-Tarefa dos Governadores para o Clima e as Florestas), realizada nesta sexta-feira, 23, em Rio Branco, foi marcado por discursos e ações de impacto de autoridades nacionais e internacionais, com destaque para a participação da ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Marina Silva. O evento reuniu representantes de estados da Amazônia Legal, países doadores como Reino Unido e Noruega, e parceiros institucionais, como o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), reafirmando o papel estratégico do Acre no debate climático global.

Grifo meu: o evento foi marcado também nesta sexta-feira por protesto de estudantes e militantes políticos na Ufac contra a política ambiental do governo do Acre.

Vídeo…



J R Braña B.