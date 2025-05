Indígenas, estudantes e militantes políticos se envolveram num protesto político nesta manhã no auditório da Ufac durante o GCF Task Force.Â

A segurança do evento agiu com violência na tentativa de retirá-los do auditório e os manifestantes responderam.

O governo, por meio de nota, condenou a manifestação.

Quando o Force é mais forte que o Task(missão).

J R Braña B.

(…)