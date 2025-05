GdA – O Acre comemora mais um indicador de destaque nacional ao ser um dos 19 estados que alcançou um recorde histórico no aumento do rendimento domiciliar per capita entre 2022 e 2024, saindo de R$ 1.119 para R$ 1.259, um crescimento de 12,5%.

Já no primeiro trimestre deste ano, esse rendimento médio já subiu para R$ 2.678, segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), divulgados na última terça-feira, 20.

Já as informações, que compreendem o período de 2022 a 2024 são do módulo anual PNAD Contínua: Rendimento de Todas as Fontes, divulgado no último dia 8 de maio, também pelo IBGE.

(…)