Manifesto minha total solidariedade ao governador Gladson Cameli, que, na manhã desta sexta-feira, 23 de maio, teve sua fala interrompida de maneira hostil durante a 15ª Reunião Anual da Força-Tarefa dos Governadores pelo Clima e Florestas (GCF Task Force), realizada na Universidade Federal do Acre (Ufac). 

O evento, de caráter internacional, reuniu representantes de 43 estados subnacionais de 11 países, responsáveis por mais de um terço das florestas tropicais do planeta, com o objetivo de discutir estratégias conjuntas para o enfrentamento das mudanças climáticas e a promoção do desenvolvimento sustentável. 

Infelizmente, a cerimônia foi encerrada de forma desrespeitosa, abruptamente interrompida por um grupo de manifestantes ligados ao Partido Comunista Brasileiro Revolucionário (PCBR), que, de forma infeliz, subiu ao palco e tentou utilizar o microfone para protestar e dando início a um clima de tensão e insegurança; o que foi contido pelos seguranças do evento.

Repudio veementemente qualquer ato de violência ou tentativa de cercear o direito à livre expressão, especialmente em um espaço destinado ao diálogo construtivo e à cooperação internacional, não a interesses partidários. O direito à livre expressão de uma pessoa jamais pode ferir o direito do outro.

Reitero meu apoio ao governador Gladson Cameli e reafirmo o compromisso da Prefeitura de Rio Branco com a promoção de um ambiente democrático, pautado pelo respeito mútuo e pela busca de soluções conjuntas para os desafios que enfrentamos.

Tião Bocalom

Prefeito de Rio Branco