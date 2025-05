A respeito dos acontecimentos observados na manhã desta sexta-feira, 23 de maio, durante o encerramento da reunião GCF Task Force na Universidade Federal do Acre (Ufac), em Rio Branco, o governo do Estado informa que, tradicionalmente, as reuniões da GCF são oportunidades para discussão e adoção de medidas concretas para o equilíbrio das questões ambientais, sociais e econômicas, em benefício do desenvolvimento das populações que vivem na floresta.

O evento é aberto para a participação de iniciativas individuais e coletivas, por meio da contribuição positiva, com ideias e posicionamentos. Infelizmente, não foi o que se viu na atuação do grupo dissonante, que agiu com interesses exclusivamente particulares e políticos.

A iniciativa dos desordeiros só tentou causar prejuízos aos participantes, à organização e, infelizmente, manchar a imagem de todos os acreanos que tradicionalmente são conhecidos como pacíficos e hospitaleiros.

Diante do fato, o governo condena veementemente o acontecido e se compromete com a investigação e punição dos responsáveis, enquanto segue compromissado com a democracia e a liberdade, uma responsabilidade contínua desta gestão, que exige a participação ativa de todos.

Gladson de Lima Camelí

Governador do Estado do Acre