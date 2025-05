Na Folha, hoje.

Idoso mantido morto em casa pelos filhos no RJ recebia cerca de R$ 5.000 do INSS

O italiano Dario Antonio Raffaele D’Ottavio, 88, cujo corpo em decomposição foi mantido por cerca de seis meses em um quarto pelos filhos, na Ilha do Governador, zona norte do Rio de Janeiro, recebia dois benefícios do INSS.

Esses valores eram acumulados, uma vez que a pensão começou a ser recebida em 2014, portanto, antes da reforma da Previdência de 2019, que passou a restringir o acúmulo integral de benefícios.

De acordo com o delegado Felipe Santoro, da 37ªDP (Ilha do Governador), os benefícios seguiam ativos e a polícia apura se eles eram sacados por Tania Conceição Marchese D’Ottavio e Marcelo Marchese D’Ottavio, que estão presos. Eles ainda não constituíram defesa.

“Na próxima semana teremos laudos que irão precisar a data em que o senhor Dario morreu e, em seguida, a causa da morte. Não é um processo fácil, já que o corpo foi encontrado em processo de esqueletização, que seria uma quarta fase do processo de decomposição do corpo”, disse Santoro. (…)

