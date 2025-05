Beijing, 23 mai (Xinhua) — A Exposição Internacional de Alimentos SIAL 2025 (Shanghai), uma das maiores feiras de alimentos e bebidas do mundo, foi realizada de 19 a 21 de maio em Shanghai, no leste da China, reunindo mais de 5 mil expositores de 75 países e regiões, com uma exibição de 350 mil produtos.

O evento de três dias refletiu a evolução das preferências dos consumidores chineses e sua crescente influência no comércio internacional de alimentos, disse Nicolas Trentesaux, CEO da SIAL Network.

O mercado chinês se transformou drasticamente desde que a SIAL foi lançada pela primeira vez em Shanghai em 2000, afirmou Trentesaux. “Também testemunhamos na China uma mudança dos padrões tradicionais de consumo de alimentos para um apetite mais voltado para o mundo, com os consumidores cada vez mais ansiosos para explorar novos sabores e inovações”, acrescentou.

A SIAL Network, que opera exposições de alimentos em todo o mundo, tornou-se um instrumento importante para a facilitação do comércio internacional. “Por meio dessa rede global, criamos oportunidades para que os produtores chineses exportem mais produtos ao introduzir ofertas internacionais aos consumidores locais”, observou Trentesaux.

Essa edição da SIAL apresentou uma ampla gama de ofertas culinárias globais, com produtos de carne premium da França, Brasil, Argentina, Espanha, Estados Unidos e Uruguai ocupando o centro do palco.

Um total de 25 empresas brasileiras trouxeram uma rica variedade de produtos que destacaram a diversidade da gastronomia brasileira, abrangendo carnes, sucos, vinhos, própolis, café e especialidades como açaí e chá-mate, entre outros produtos agrícolas, informou a Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (ApexBrasil).

O valor do comércio bilateral entre a China e o Brasil totalizou US$ 188,17 bilhões em 2024, um crescimento de 3,6% em termos anuais, mostraram dados da Administração Geral das Alfândegas da China.

A China é o principal parceiro comercial do Brasil desde 2009, e também o maior comprador de soja e de carne bovina brasileiras atualmente. Em 2024, o número de empresas produtoras de carne brasileiras com qualificação de exportação para a China aumentará de 106 para 144, de acordo com a ApexBrasil.

Muitas empresas brasileiras agora penetram ativamente no mercado chinês por meio da SIAL, e os produtos agrícolas especiais brasileiros, como carne bovina, mel, vinho e café, tornaram-se cada vez mais conhecidos e apreciados pelos consumidores chineses.

Trentesaux expressou otimismo sobre a recuperação e o crescimento do mercado. “Estamos reconstruindo constantemente a confiança e o relacionamento com a China. A forte demanda dos consumidores por produtos internacionais está facilitando o retorno das empresas internacionais ao mercado chinês”, destacou ele.

A próxima edição da SIAL 2025 será realizada em Shenzhen, no sul da China, em setembro, com foco nos mercados da Grande Área da Baía Guangdong-Hong Kong-Macau e do Sudeste Asiático.