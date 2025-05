Ufac

O curso de Filosofia da Ufac oferece à comunidade acadêmica a disciplina Tópicos Especiais em Teoria do Conhecimento, ministrada pelo professor Aristides Moreira Filho, com carga horária de 60 horas. As aulas começam em 13 de junho e terminam em 17 de outubro, às sextas-feiras, das 7h30 às 11h30. As inscrições ocorrem de 26 a 30 de maio, via Portal do Aluno, para ingressantes e veteranos.

Estudantes de todos os cursos da Ufac podem se inscrever; a carga horária pode ser utilizada como AACC ou o próprio crédito da disciplina. Para mais informações, entre em contato pelo e-mail filosofia.cfch@ufac.br.

