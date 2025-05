Ifac

O Instituto Federal do Acre (Ifac) está com inscrições abertas para o Processo Seletivo 2025/2, oferecendo 640 vagas gratuitas em cursos técnicos subsequentes e superiores. As inscrições devem ser realizadas até as 17h do dia 30 de maio, exclusivamente pela internet.

Para os cursos superiores, é necessário ter participado de alguma edição do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) entre 2010 e 2024. Já para os cursos técnicos subsequentes, a seleção será baseada nas notas de Língua Portuguesa e Matemática do histórico escolar do ensino médio.

Os cursos são oferecidos nos campi Baixada do Sol, Cruzeiro do Sul, Rio Branco, Tarauacá e Xapuri, com vagas distribuídas entre diversas áreas, como Gestão do Agronegócio, Física, Matemática, Química, Logística, Processos Escolares, Ciências Biológicas, Administração, Recursos Humanos, Serviços Jurídicos, Segurança do Trabalho, Agropecuária, Zootecnia e Alimentos.

Além das vagas de ampla concorrência, o processo seletivo também contempla candidatos que se enquadram em cotas raciais e ações afirmativas. Esses candidatos devem ficar atentos ao cronograma do edital, especialmente para os procedimentos de heteroidentificação e entrega de documentos comprobatórios.

O resultado final e o chamamento para matrícula estão previstos para o dia 6 de junho.

Para mais informações e inscrições, acesse o site oficial do Ifac: https://www.ifac.edu.br/processos-seletivos/

Dúvidas podem ser encaminhadas para os e-mails:

(…)