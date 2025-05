O DNiT informa que, por enquanto, esta será a ponte que dará acesso sobre o rio Caeté, na BR-364, em Sena Madureira.

Informe do Gov Federal:

— Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) informa que já está em operação uma ponte metálica sobre o Rio Caeté no km 282,65 da BR-364/AC, em Sena Madureira.

-A estrutura instalada ao lado da travessia de concreto está funcionando em meia pista de forma temporária. O trecho está sinalizado, alertando para o novo acesso.

— O desvio do tráfego para a estrutura metálica é necessário para que as equipes da autarquia possam iniciar as obras de instalação do pilar provisório na ponte de concreto.

(…)

Grifo meu: que notícia boa…mesmo que seja uma solução provisória…

J R Braña B.