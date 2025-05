Tostão, ex-craque da Seleção, na Folha hoje

— Os treinadores precisam criar, ousar e sonhar; a vida é sonho

— É possível fazer isso sem perder a razão e a organização tática.

— Eu não gosto do esquema tático tradicional usado pela maioria dos times brasileiros, com dois volantes em linha, um meia de ligação centralizado, dois pontas e o centroavante, todos com posições fixas. Os treinadores, sem perder a razão e a organização tática, precisam criar, ousar e sonhar. A vida é sonho.

