PMRB – A Prefeitura de Rio Branco realiza, nesta segunda-feira, 26 de maio, a entrega da Unidade de Saúde Francisco Caetano da Silva, totalmente reformada e modernizada, localizada no bairro Adalberto Aragão. A solenidade contará com a presença do prefeito Tião Bocalom e acontecerá a partir das 8h, na própria unidade.

A iniciativa faz parte do compromisso da gestão com o fortalecimento da atenção primária e a oferta de serviços de saúde com mais qualidade para a população.

📅 Data: 26 de maio

⏰ Horário: 8h

📍 Local: Unidade de Saúde Francisco Caetano da Silva – Rua Mauri Sérgio, 198, Bairro Adalberto Aragão