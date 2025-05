Neste domingo (25), às 18h, o Galvez decide em casa contra o Operário-MS quem avança no Brasileirão Feminino A3.

O time acreano precisa de uma vitória por 3 gols pra levar pros pênaltis ou por 4 pra garantir a vaga direta…

O Operário-MS joga com a vantagem do 3×0 no jogo de ida.

Quem passar enfrenta o Vila Nova-GO nas quartas…

(…)

Em tempo: vai dar certo para o Galvez.