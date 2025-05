Hugo Calderano emocionou o mundo com um dos ralis mais espetaculares da história do esporte, no set decisivo da semifinal do Mundial de Tênis de Mesa.

Na final, foi superado pelo chinês Wang Chuqin por 4 a 1, mas garantiu um feito inédito: o vice-campeonato mundial, jamais alcançado por um atleta do hemisfério sul.

(…)

