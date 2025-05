Por Altino Machado, no FB

JUSTIÇA | Esta é a última aparição pública do bolsonarista Giani Justo de Freitas, no começo de abril, quando o fotógrafo Jardy Lopes, do Ac24Horas, registrou a presença dele ao lado do senador Alan Rick, no hall da Assembleia Legislativa, em que se declaravam “verdadeiros patriotas” e pediam anistia aos presos e condenados durante os atos golpistas de 8 de janeiro de 2023, em Brasília.