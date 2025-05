Por Clícia Araújo/GdA

Com objetivo de sensibilizar, orientar e prevenir estudantes quanto à violência de gênero, o governo do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Educação e Cultura (SEE), realiza, entre segunda-feira, 26, e quinta, 29, uma série de palestras na Escola Estadual Neutel Maia, em Rio Branco.

A ação, promovida pelo Departamento de Formação e Assistência Educacional da SEE, atendeu aproximadamente 350 estudantes dos 8º e 9º anos do ensino fundamental, totalizando dez turmas. Os encontros abordaram temas como os conceitos de violência de gênero, Lei Maria da Penha (nº 11.340/2006), violência doméstica e familiar contra a mulher, tipos de violência, feminicídio, relacionamentos abusivos e canais de denúncia.

A iniciativa tem o propósito de fomentar a reflexão crítica entre estudantes e profissionais da educação sobre a prevenção e o enfrentamento à violência contra a mulher, realidade que ainda apresenta índices preocupantes no estado.

Durante as atividades, os alunos foram incentivados a reconhecer comportamentos abusivos e debateram suas consequências, além de conhecerem os mecanismos legais de proteção às vítimas.

(…)