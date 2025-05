Por Rafaela Baldo/ANS

Desde fevereiro de 2025, a plataforma Contrata+Brasil oferece oportunidades de prestação de serviços para prefeituras, governos estaduais e órgão federais. Basta ser microempreendedor individual (MEI) e se cadastrar na plataforma para ter acesso às informações. Até a segunda semana de maio, 2.422 MEIs e 400 instituições públicas aderiram à plataforma. Entre os serviços mais oferecidos estão o de instalação e manutenção de ar-condicionado, eletricista, pintor e encanador.

Segundo o coordenador de Contas Públicas e Acesso a Crédito do Sebrae, Hudson Costa, o Sebrae promove várias ações para capacitar e incluir MEIs na plataforma . “Realizamos treinamentos para capacitar a rede de atendimento para a Semana do MEI, além de palestra para as Salas do Empreendedor de Espírito Santo e Roraima. Agora, vamos capacitar os consultores do Sistema de Gestão de Fornecedores para apoiar os estados”, explica.

Em parceria com os estados, o Sebrae está produzindo cartilhas para o fornecedor e comprador, dicas sobre como o MEI poderá precificar seus serviços, além de um curso a distância para o comprador e fornecedor.

“Atualmente, o Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI) atua para expandir a plataforma, que passará a permitir, a partir do segundo semestre, a aquisição de gêneros alimentícios — com foco na agricultura familiar — e de insumos médico-hospitalares. Essas novas possibilidades devem impulsionar ainda mais o uso do Contrata+Brasil”, informa a assessoria do Ministério.

Passo a passo

A plataforma Contrata+Brasil tem interface intuitiva e procedimentos simples, seguros e ágeis. A contratação pode ocorrer em até cinco dias a partir da publicação da necessidade do serviço . Confira como é fácil se cadastrar como MEI na ferramenta para prestar serviços nos órgãos públicos do seu município ou região.

Acesse a plataforma gov.br/contratamaisbrasil Na página inicial, clique no menu localizado no canto superior esquerdo, em seguida, clique em “minhas empresas” e digite o CNPJ. Se você já tem cadastro no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores (Sicaf), os dados da sua empresa serão automaticamente preenchidos; Se sua empresa não for cadastrada no Sicaf, aparecerá a seguinte mensagem: “O CNPJ não está cadastrado no Sicaf”. Para fazer o cadastro, clique em “Entre nesse link e faça seu cadastro”; Agora, no campo Serviços, clique na setinha no canto direito e selecione os serviços que sua empresa realiza. Selecionados os tipos de serviço, clique em “Inscrever empresa”; Após completar a inscrição e se houver oportunidades de interesse no seu município, já pode enviar a sua proposta pela plataforma.

Além de explorar as oportunidades disponíveis navegando pelo Contrata+Brasil, os microempreendedores individuais inscritos na ferramenta receberão, caso concordem, notificações automáticas pelo WhatsApp sempre que surgir uma oportunidade de trabalho no seu município.

Saiba mais

A Plataforma reúne o Ministério da Gestão e Inovação em Serviços Públicos (responsável pela operação da plataforma Contrata+Brasil), a Advocacia Geral da União (AGU), os ministérios do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC), do Empreendedorismo, da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte (Memp), a Secretaria de Relações Institucionais (SRI), a Agência Brasileira para o Desenvolvimento Industrial (ABDI), o Sebrae e o Serviço Federal de Processamento de Dados (Serpro).