Da Agência AP:

O presidente francês, Emmanuel Macron, minimizou nesta segunda-feira imagens que viralizaram nas quais sua esposa, Brigitte, é vista empurrando seu rosto na chegada ao Vietnã.

A agência de notícias Associated Press registrou o incidente na noite de domingo, quando a porta do avião presidencial se abriu após chegada a Hanói, no início da viagem do líder francês ao Sudeste Asiático.

(…)

Grifo meu: os franceses são conhecidos por serem muito agressivos no assédio a mulheres… Inclusive nas ruas…Franceses e Italianos, diga-se. O que teria passado dentro do avião que deixou Brigitte furiosa?

Grifo meu 2: perceba que na descida do avião, ela se recusa a se apoiar no braço oferecido pelo marido….😂😂



J R Braña B.