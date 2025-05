O senador Sergio Petecão (PSD-AC) participou, no sábado (24), da solenidade de entrega de 20 cadeiras de rodas destinadas ao Programa Basquete Cadeirante, desenvolvido pela Universidade Federal do Acre (Ufac), em Rio Branco. A cerimônia contou com a presença da reitora Guida Aquino, de membros da comunidade acadêmica e beneficiários do projeto que integra o programa paralímpico da instituição.

As cadeiras –10 esportivas e 10 específicas para a prática do basquete – foram adquiridas pelo valor de R$ 150 mil conseguidos graças a emenda de bancada, para esse fim destinada pelo senador. A entrega reafirma o compromisso de Petecão com a inclusão, a acessibilidade e o fortalecimento do desporto e paradesporto no estado.

Ao todo, o parlamentar já investiu R$ 2 milhões na área, incluindo recursos para a reforma da quadra esportiva da Ufac, com cobertura e adequações voltadas ao futuro Centro de Referência Paralímpico, cuja inauguração está prevista para os próximos meses.

“Este é um momento de grande conquista para a Ufac e para todos que acreditam no poder transformador do esporte. Investir em inclusão é investir em dignidade e cidadania”, destacou .

A cerimônia foi marcada por uma emocionante partida amistosa de basquete em cadeiras de rodas, protagonizada pelos próprios atletas do projeto, que demonstraram talento, garra e superação.

A reitora Guida Aquino celebrou o fortalecimento da política de inclusão da universidade. Destacou o empenho do senador em destinar muitos recursos para a instituição.

“O senador Petecão é um parlamentar sempre presente e nos ajuda muito com recursos para vários projetos. Estamos muito felizes com essa entrega. O esporte é um instrumento de transformação social, e com esse apoio vamos poder ampliar ainda mais as ações do nosso programa paralímpico.”