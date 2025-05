Por Miriane Teles do TJAC

A Secretaria de Apoio aos Órgãos Julgadores Administrativos e Comissões está recebendo inscrições das advogadas e advogados interessados em compor o Tribunal Regional Eleitoral do Acre (TRE/AC). O edital foi reaberto e o período de inscrição foi prorrogado até o dia 2 de junho.

Para participar é preciso estar no exercício da advocacia e possuir 10 anos, consecutivos ou não, de prática profissional. O formulário está disponível no anexo edital e deve ser apresentado juntamente com a documentação via “peticionamento intermediário” eletrônico, no sistema SAJ\SG.

A íntegra do certame está disponível na edição n° 7.779 do Diário da Justiça (pág. 29).