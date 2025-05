Da PMRB

O prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom, realizará uma visita técnica, nesta quarta-feira, 28 de maio, às 10h, a obra do Mercado Elias Mansour. A visita pretende acompanhar de perto o andamento dos trabalhos e reforçar o compromisso da gestão com a valorização dos espaços públicos e o fortalecimento do comércio local.

📅 Data: 28 de maio de 2025

⏰ Horário: 10h

📍 Local: Obra do Mercado Elias Mansour – Centro